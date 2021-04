Schaut "natürlich nicht gut aus" - Eintracht erlebt Fiasko

Ausgerechnet in Gladbach! Fünf Tage nach seiner Ankündigung, im Sommer zur Borussia zu wechseln, wird Trainer Hütter mit Eintracht Frankfurt in Gladbach demontiert. Die Champions League soll das aber nicht in Gefahr bringen.

17. April 2021 - 18:52 Uhr | Vom Carsten Lappe, dpa

Gladbachs Matthias Ginter (2.v.l.) setzt sich gegen Frankfurts Luka Jovic (l) im Kopfballduell durch und trifft zum 1:0. © Marius Becker/dpa