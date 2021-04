Schalke mit zweitem Bundesliga-Saisonsieg: 1:0 gegen FCA

Der FC Schalke 04 hat mit einem 1:0 (1:0) über den FC Augsburg seinen zweiten Sieg in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga geschafft. Der Tabellenletzte hat trotz des Erfolges am Sonntag bei sechs verbleibenden Spielen aber nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Der erste Sieg in dieser Saison war Schalke am 9. Januar beim 4:0 über Hoffenheim gelungen. Gegen Augsburg traf Suat Serdar schon in der vierten Minute nach einem Fehler von Torwart Rafal Gikiewicz. Augsburg bleibt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

11. April 2021 - 17:40 Uhr | dpa

Augsburgs Mittelfeldspieler Ruben Vargas (l) und Schalkes Mittelfeldspieler Suat Serdar. © Bernd Thissen/dpa

