Schalke gibt Hoffnung nicht auf: Huntelaar "Option für Bank"

Schalkes Trainer Christian Gross gibt sich trotz fast aussichtsloser Lage seiner Mannschaft im Kampf um den Klassenverbleib weiter zuversichtlich. Obwohl dem Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Spitzenreiter FC Bayern ein weiterer Rückschlag droht, lässt er keine Zweifel zu: "Ich tue mich enorm schwer mit Pessimisten. Ich versuche, sie möglichst nicht in mein Umfeld zu lassen. So verhält sich auch die Mannschaft. Sie glaubt an das Ziel. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, aber sie glaubt daran."

22. Januar 2021 - 12:31 Uhr | dpa

Zwei Spieler verfolgen einen Ball. © picture alliance / Sophia Kembowski/dpa/Symbolbild