Schalke bangt um Torhüter Karius – "Hat immer noch Rücken"

Als Spitzenreiter reist Schalke 04 nach Bayern. Dort wartet der Tabellenletzte. Wer im Tor steht, ist offen.

Gelsenkirchen

Schalke-Trainer Miron Muslic bangt vor dem Zweitliga-Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Greuther Fürth um den Einsatz von Stammtorhüter Loris Karius. "Er hat immer noch Rücken, aber wir haben noch eineinhalb Tage bis zum Spiel", sagte Trainer Miron Muslic auf einer Pressekonferenz vor dem Gastspiel des FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr) in Bayern.

Freitag wichtig

"Loris kennt seinen Körper am besten. Er wurde intensiv behandelt und gepflegt von der medizinischen Abteilung", sagte der Trainer. Man müsse abwarten, der Freitag sei ein wichtiger Tag. Sollte Karius wie beim spektakulären Heimsieg gegen Magdeburg ausfallen, wird Kevin Müller im Schalke-Tor stehen. "Über das Debüt von Kevin sind wir sehr froh. Wir haben gewonnen, er ist sehr happy", sagte sein Coach.

Humor nach Technik-Panne

Schalke will in Fürth die Tabellenführung verteidigen. "Nach der Durststrecke, die wir hinter uns haben, wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen. Wir haben Lust aufs Gewinnen", sagt Muslic. Der Gegner habe sich unter dem neuen Trainer Heiko Vogel klar stabilisiert. "Sie haben eine Systemänderung vorgenommen. Er hat erkannt, dass sie zu viele Gegentore bekommen haben." Muslic rechnet mit einem selbstbewussten Gegner nach dem Sieg im Kellerduell mit Bielefeld. "Aber wir strotzen auch vor Selbstvertrauen und wollen es auf den Platz bekommen."

Der Auftritt des Schalke-Trainers wurde übrigens von technischen Problemen unterbrochen, Muslic nahm es mit Humor.