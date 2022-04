Schalke auf Aufstiegkurs - Kein Sieger im Topspiel

Vier Siege in den vergangenen vier Spielen - der FC Schalke ist auf gutem Weg zurück in die Bundesliga. Der erste direkte Aufstiegsplatz in dieser Saison schürt den Glauben an ein Happy End. Keinen Sieger gab es dagegen im Topspiel zwischen St. Pauli und Bremen.

09. April 2022 - 16:13 Uhr | dpa

St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh (r) und Bremens Romano Schmid kämpfen um den Ballbesitz. © Marcus Brandt/dpa