SC Paderborn unterstreicht Aufstiegsambitionen in Fürth

In einem Spiel auf Augenhöhe sind die Gäste aus Paderborn im Abschluss eiskalt. Anders als die Fürther, die weiter in Abstiegsnöten sind.

Fürth

Der SC Paderborn hat mit eiskalter Effektivität seine Ambitionen auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga unterstrichen. Stefano Marino (51. Minute) und der eingewechselte Filip Bilbija (86.) führten die Ostwestfalen zum 2:0 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth und auf den zweiten Tabellenplatz. Die unterlegenen Fürther schweben in der 2. Liga als Vorletzter weiter in höchster Abstiegsgefahr.

Fürth im Pech: Latte und Pfosten

Die Gastgeber agierten vor 12.085 Zuschauern im Ronhof zwar spielerisch auf Augenhöhe mit dem Aufstiegsaspiranten. Aber der Unterschied lag in der Effektivität im Abschluss. Die Gastgeber trafen lediglich Latte und Pfosten.

In der unterhaltsamen Partie hatte zunächst Noel Futkeu die größte Möglichkeit. Aber Fürths Angreifer schob den Ball nach starker Vorarbeit von Sayfallah Ltaief grätschend knapp am Tor vorbei (45.). Nach Wiederbeginn konnte Paderborns Torwart Dennis Seimen einen Distanzschuss von Jannik Dehm mit den Fingerspitzen an die Latte lenken (46.).

Dann schlugen die Gäste eiskalt zu. Einen wunderbaren Steilpass von Laurin Curda verwertete Marino ganz cool mit einem platzierten Schuss. Es war ein perfekter Angriff. Die Fürther stemmten sich gegen die Heimniederlage. Der eingewechselte Lukas Reich zog aus zentraler Position flach ab - und traf den Pfosten. Paderborn legte dann entscheidend durch Bilbijas zehntes Saisontor nach.