Sandhausens Schiele will in Würzburg "Emotionen ausblenden"

Trainer Michael Schiele fährt mit gemischten Gefühlen zum Auswärtsspiel des SV Sandhausen bei den Würzburger Kickers am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Der 42-Jährige hatte die Unterfranken im Sommer in die 2. Fußball-Bundesliga geführt, musste nach drei Niederlagen in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison seinen Platz bei ihnen aber räumen.

04. Dezember 2020 - 12:40 Uhr | dpa

Sandhausen-Trainer Michael Schiele. © Uwe Anspach/dpa