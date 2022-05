Saison-Ende für Ajax-Mittelfeldtalent Gravenberch

Amsterdam

Für den beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München als Neuzugang gehandelten Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (19) ist die Saison vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam verletzte sich am Mittwoch im Training am linken Sprunggelenk. Er steht dem niederländischen Meister in den letzten drei Spielen der Saison daher nicht mehr zur Verfügung, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Ajax liegt in der Tabelle der Eredivisie nur vier Punkte vor der PSV Eindhoven mit Trainer Roger Schmidt und Ex-Weltmeister Mario Götze.