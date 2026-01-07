Rückkehr perfekt: Gregoritsch wieder beim FC Augsburg

In Dänemark gibt Michael Gregoritsch ein kurzes Gastspiel. Der Nationalstürmer Österreichs kehrt nach Augsburg zurück. Den Trainer kennt er noch.

Augsburg

Der österreichische Nationalstürmer Michael Gregoritsch kehrt zum FC Augsburg zurück. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kommt der 31-Jährige bis zum Saisonende auf Leihbasis vom dänischen Spitzenverein Bröndby IF. Im Anschluss an die Leihe besitzt der FCA eine Kaufoption.

"Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen", sagte Gregoritsch, der erst im vergangenen August vom SC Freiburg nach Dänemark gewechselt war.

"Michael hat seine Qualitäten nicht nur beim FCA, sondern auch bei anderen Bundesliga-Clubs unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen, kopfballstarken Stürmer, der unserer Mannschaft auf und neben dem Platz weiterhelfen kann und gerade in entscheidenden Spielphasen wichtig für uns sein wird", meinte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.

Der 72-malige Nationalspieler (23 Treffer) hatte sich Anfang Juli 2017 dem FC Augsburg angeschlossen und damals schon unter dem aktuellen Coach Manuel Baum trainiert. Im Sommer 2022 verließ er Augsburg dann endgültig und ging nach Freiburg. In 129 Pflichtspielen erzielte Gregoritsch für den FCA 31 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Der Tabellen-15. der Bundesliga hatte zuletzt Angreifer Phillip Tietz an Schlusslicht FSV Mainz 05 verkauft.