Rote Karte: Nürnberg-Trainer Klauß für HSV-Spiel gesperrt

Der 1. FC Nürnberg muss nur im Heimspiel gegen den Hamburger SV auf Trainer Robert Klauß verzichten. Der Coach wurde nach seiner Roten Karte aus der Partie in Heidenheim (0:2) vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für eine Partie gesperrt. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt. Klauß hatte im Spiel am Samstag aus Frust eine Wasserflasche weggetreten und war des Platzes verwiesen worden. Von einer Sperre über das Mindestmaß von einem Spiel sah der DFB ab. Klauß wird damit nur im Traditionsduell am Samstag (13.00 Uhr) gegen den HSV fehlen. Der Club hat das Urteil akzeptiert.

04. Januar 2021 - 15:31 Uhr | dpa

Nürnbergs Trainer Robert Klauß gestikuliert am Spielfeldrand. © Stefan Puchner/dpa