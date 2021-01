Rot in Paderborn: Innenraumverbot und Geldstrafe für Trares

Nach seiner Roten Karte in Paderborn ist der Würzburger Trainer Bernhard Trares mit einem Innenraumverbot für den Rückrundenstart am heutigen Mittwochabend (18.30 Uhr) in Aue bestraft worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, muss der 55-Jährige zudem eine Geldstrafe von 5000 Euro zahlen.

26. Januar 2021 - 12:40 Uhr | dpa

Trainer Bernhard Trares von Würzburg verfolgt nach seiner roten Karte das Spiel auf der Tribüne. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild