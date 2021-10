Rostock bezwingt Jahn Regensburg in furiosem DFB-Pokal-Duell

In einem irren Cup-Duell hat Hansa Rostock den SSV Jahn Regensburg überrumpelt und ist erstmals seit 2009 ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die auf den letzten Drücker nochmal zurückgekehrte Mannschaft von Trainer Jens Härtel bezwang die Oberpfälzer am Mittwochabend im dichten Nebel mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach packenden 120 Minuten hatte es 3:3 (2:3, 2:2, 1:0) gestanden. Rostock verspielte zwischenzeitlich sogar eine 2:0-Führung. Andreas Albers' Strafstoß landete folgenschwer am Pfosten, Hansa-Keeper Markus Kolke parierte noch gegen Leon Guwara.

27. Oktober 2021 - 23:47 Uhr | dpa

Regensburg Jan-Niklas Beste (l) und Kevin Schumacher von Hansa Rostock im Zweikampf um den Ball. © Matthias Balk/dpa