Ronaldo über Manchester-Aus: "Kapitel geschlossen"

"Der Rest ist egal": Cristiano Ronaldo will sich von seinem umstrittenen Aus bei Manchester United nicht ablenken lassen. "In dieser Woche haben wir das Kapitel geschlossen", so der 37-Jährige.

25. November 2022 - 08:01 Uhr | dpa

Cristiano Ronaldo und Manchester United gehen getrennte Wege. Ronaldo hatte zuvor in einem Interview unter anderem den Trainer und die Besitzer des Clubs kritisiert. © Dave Thompson/AP/dpa