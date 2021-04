"Riesenschritt" für FC Augsburg: Keine Ausreden

Der FC Augsburg fasst den Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim als Riesenschritt im Kampf um dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auf. "Es war ein extrem wichtiger Sieg", befand Manager Stefan Reuter nach dem 2:1 (2:0) am Samstag. Von einem weiteren Erstligajahr wollte der frühere Nationalspieler aber noch nicht sprechen. "Das war heute ein Riesenschritt", sagte Trainer Heiko Herrlich. Seine Mannschaft müsse aber weiter nur auf sich schauen. Der FCA hat neun Punkte Vorsprung auf Platz 16 - ein solches Polster auf den Relegationsplatz wurde nach 27 Spielen in einer Bundesligasaison mit der Drei-Punkte-Regel noch nie verspielt.

Hoffenheims Abwehrspieler Kevin Vogt (2.v.r) und Augsburgs Abwehrspieler Mads Pedersen (r). © Peter Kneffel/dpa/