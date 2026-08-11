Revolution nach 25 Jahren: Diese Regelung führt der DFB beim Länderspiel in München ein

Nach 25 Jahren führt der DFB bei Länderspielen wieder Stehplätze ein. Präsident Bernd Neuendorf: "Stehplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Fankultur und des Stadionerlebnisses in Deutschland."

Beim Heim-Debüt von Jürgen Klopp am 27. September kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals seit mehr als 25 Jahren wieder von Stehplätzen aus angefeuert werden. Auch bei UEFA-Spielen der Frauen-Nationalelf und der U21 der Männer werde es wieder Stehplätze geben, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit und betonte, dies sei "ein Zeichen" für die Bedeutung von Fans und Fankultur.

DFB machte sich für Wiedereinführung der Stehplätze stark

"Stehplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Fankultur und des Stadionerlebnisses in Deutschland. Aus dem Dialog mit unseren Fans wissen wir, wie groß der Wunsch nach Stehplätzen bei Länderspielen ist", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Deshalb habe sich der Verband in den vergangenen Jahren innerhalb der Europäischen Fußball-Union für die Wiedereinführung von Stehplätzen bei Länderspielen und Turnieren starkgemacht.

"Wir freuen uns, diesen Wunsch nun gemeinsam mit unseren Fans umsetzen zu können, und hoffen, damit einen weiteren Beitrag zur positiven Entwicklung der Stimmung bei Länderspielen zu leisten. Außerdem schaffen wir ein weiteres preisgünstiges Angebot für unsere Fans, denn Fußball ist für alle da", sagte Neuendorf.

Freut sich über die Stehplätze: DFB-Präsident Bernd Neuendorf (links), hier bei der Vorstellung von Bundestrainer Jürgen Klopp. © IMAGO

Tickets für DFB-Spiel in München sind ab 18 Euro zu kaufen

Die Anzahl der Stehplätze richtet sich nach Spielort und Paarung. Für die Nations-League-Spiele gegen Griechenland in Augsburg (27. September) und gegen Serbien in München (1. Oktober) werden Tickets ab 18 Euro zu haben sein, Mitglieder des "Fan Clubs Nationalmannschaft" zahlen noch drei Euro weniger. Verkaufsstart ist der 18. August.

Das Fanbündnis "Unsere Kurve" begrüßt die Wiedereinführung. "Stehplatzbereiche bieten den Raum, den es für lebendige Fankultur braucht, und gleichzeitig machen sie den Fußball auch Fans mit kleinerem Geldbeutel zugänglich", sagte Sprecher Thomas Kessen dem SID. Er verband das Lob mit einem Wunsch: "Wir hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht und neben Länderspielen auch bei anderen DFB-Veranstaltungen umgesetzt wird - allen voran beim Pokalfinale."

Verband hob Stehplatzverbot bereits vor Saison 2022/23 auf

Die UEFA hatte das generelle, seit 1998 geltende Stehplatzverbot für internationale Wettbewerbe bereits vor der Saison 2022/23 aufgehoben. Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien, dann zusätzlich auch die Niederlande, Belgien, Schottland, Portugal und Österreich durften Stehplätze in Vereinswettbewerben der Männer wieder öffnen. Für die Saison 2026/27 wird das Programm für die beteiligten Verbände auf alle UEFA-Wettbewerbe ausgeweitet.

Klopp gibt sein Bundestrainer-Debüt am 24. September auswärts - in Amsterdam gegen die Niederlande. Es folgen die Heimspiele gegen Griechenland und Serbien.