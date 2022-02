Reuter wünscht sich "schrittweise" mehr Fans

Der Augsburger Manager Stefan Reuter hofft auf weitere Lockerungen in der Fan-Frage. Er hoffe, dass man wieder "schrittweise mehr Zuschauer" in den Stadien zulasse, sagte der frühere Nationalspieler nach dem 2:0 (1:0) seines FC Augsburg am Samstag gegen den 1. FC Union Berlin.

06. Februar 2022 - 09:52 Uhr | dpa

Die Fans von Augsburg stehen dicht gedrängt auf der Tribüne und feuern ihre Mannschaft an. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Augsburg Bei der Zuschauer-Rückkehr in der Fuggerstadt war das Stadion zu 25 Prozent ausgelastet, mit 7600 Besuchern war die Arena unter den aktuellen Corona-Bedingungen in Bayern ausverkauft. "Es ist Gold wert für uns und die Mannschaft, wenn wir vor Zuschauern spielen dürfen", befand Reuter. "Man hat es uns angemerkt, dass wir diesen Push mitgenommen haben", meinte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch über die Fans. "Man glaubt es manchmal gar nicht, aber es ist ein extrem großer Unterschied."