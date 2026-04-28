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Rekordspieler Saller bleibt ein weiteres Jahr in Regensburg

Über 260 Pflichtspiele hat Benedikt Saller für Jahn Regensburg gemacht. Ans Karriereende denkt der 33-Jährige aber nicht. Sein Vertrag hat sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.
dpa |
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Benedikt Saller bleibt Jahn Regensburg erhalten. (Archivbild)
Benedikt Saller bleibt Jahn Regensburg erhalten. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa
Regensburg

Rekordspieler Benedikt Saller trägt auch in der kommenden Saison das Trikot des Fußball-Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Der Vertrag des 33-Jährigen hat sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Für die Regensburger, die sich drei Spieltage vor Saisonende im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befinden, kommt Saller auf 267 Pflichtspiele.

"Es macht mich unglaublich stolz, nun auch Rekordspieler des Jahn zu sein. Die Jahnfans können sich sicher sein, dass ich auch in meinem elften Jahr mit großer Leidenschaft und Identifikation auf dem Platz Gas gebe", sagte er in einer Mitteilung des Vereins. Saller war im Sommer 2016 vom FSV Mainz 05 zu den Oberpfälzern gewechselt.

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