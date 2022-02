Rehm will Aufstiegskandidaten Bremen "Paroli bieten"

Der Tabellenletzte FC Ingolstadt zeigt sich vor der Riesenaufgabe gegen den Aufstiegskandidaten Werder Bremen selbstbewusst. "Das Gute ist, dass jede Serie irgendwann zu Ende geht", sagte Trainer Rüdiger Rehm vor dem Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr/Sky) in Bremen. Seine Mannschaft werde versuchen, Bremens imposante Siegesserie (sieben Siege) "kaputt zu machen und Paroli zu bieten".

17. Februar 2022 - 15:40 Uhr | dpa

Trainer Rüdiger Rehm von Ingolstadt gestikuliert am Spielfeldrand. © Matthias Balk/dpa/Archivbild