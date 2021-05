Regensburgs Saller nach Roter Karte für zwei Spiele gesperrt

Der SSV Jahn Regensburg muss für zwei Spiele der 2. Bundesliga auf Benedikt Saller verzichten. Der Rechtsverteidiger war beim 1:5 gegen den VfL Bochum nach einem schweren Foul des Platzes verwiesen worden und wurde deshalb vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag für zwei Partien gesperrt. Der Spieler und der Verein haben dem Urteil zugestimmt. Der 28-Jährige fehlt damit bei den zwei Auswärtsspielen am Donnerstag in Kiel und am Sonntag in Sandhausen.

10. Mai 2021 - 16:59 Uhr | dpa

Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigt dem Regensburger Benedikt Saller die Rote Karte. © Roland Weihrauch/dpa/archivbild