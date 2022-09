Regensburger Negativserie hält an: 0:3 in Paderborn

Die Negativserie des SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn fortgesetzt. Die Oberpfälzer verloren am Samstag in Ostwestfalen mit 0:3 (0:1). Es war das sechste sieglose Jahn-Spiel nacheinander.

10. September 2022 - 16:33 Uhr | dpa

Regensburgs Torwart Dejan Stojanovic wehrt einen Torschuss ab. © Michael Matthey/dpa