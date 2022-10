Regensburger Elfmeterspezialisten und ein Frühstückstrick

Der SSV Jahn Regensburg freut sich wieder auf einen großen Pokalabend. Nach dem Erstrunden-Erfolg im Elfmeterschießen strebt das Team von Trainer Mersad Selimbegovic am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im Duell zweier Fußball-Zweitligisten auch gegen Fortuna Düsseldorf einen Sieg an. Gegen Köln gewannen die Oberpfälzer nervenstark vom Punkt - was eine Stärke der Regensburger zu sein scheint. In der Saison 2020/21 entschieden sie die ersten drei Spiele alle im Elfmeterschießen.

19. Oktober 2022 - 06:21 Uhr | dpa

Trainer Mersad Selimbegovic. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild