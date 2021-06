Regensburg wochenlang ohne verletzten Verteidiger Wekesser

Dem SSV Jahn Regensburg fehlt Abwehrspieler Erik Wekesser in der weiteren Vorbereitung und womöglich auch zum Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga. Der 23-Jährige erlitt bei einem Testspiel gegen Blau-Weiß Linz einen Bruch des Außenknöchels und einen Außenbänderriss, wie ein Untersuchung am Wochenende ergab. Er werde "mehrere Wochen" fehlen, hieß es von den Oberpfälzern. Wekesser war in der Vorsaison auf der linken Defensivseite gesetzt.

28. Juni 2021 - 14:20 Uhr | dpa

Regensburgs Erik Wekesser spielt den Ball. © Frank Molter/dpa