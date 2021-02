Regensburg will Braunschweig "permanent unter Druck setzen"

Der SSV Jahn Regensburg möchte seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga auch bei Eintracht Braunschweig am Freitag (18.30 Uhr) fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic blieb zuletzt viermal nacheinander ohne Niederlage, gewann allerdings auch nur einmal. Am vergangenen Wochenende spielten die Regensburger, die mit acht Remis Ligaspitzenreiter in dieser Kategorie sind, 1:1 gegen Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf.

17. Februar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Mersad Selimbegovic, Trainer vom SSV Jahn Regensburg. © Armin Weigel/dpa/Archiv