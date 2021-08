Regensburg: Platz eins im August bedeutet "nullkommanull"

Trainer Mersad Selimbegovic vom SSV Jahn Regensburg bleibt sich auch vor dem nächsten Zweitligaspiel des Überraschungs-Spitzenreiters beim FC St. Pauli treu. Favoritenrolle? Nicht mit Selimbegovic. "St. Pauli ist zu Hause eine Macht. Für mich ist klar, dass Pauli in der Favoritenrolle ist", sagte der Jahn-Coach vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) am Hamburger Millerntor.

27. August 2021 - 11:29 Uhr | dpa

