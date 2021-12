Regensburg plant Überraschung gegen Bremen

Der SSV Jahn Regensburg will seinen Platz in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga auch gegen Werder Bremen behaupten. "Wir wollen was holen und überraschen, um eine ruhige Rückrunde zu haben", sagte Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Heimspiel gegen die Hanseaten am Freitag (18.30 Uhr).

08. Dezember 2021 - 10:42 Uhr | dpa

Regensburgs Trainer Mersad Selimbgovic breitet die Hände aus. © Stefan Puchner/dpa/Bildarchiv