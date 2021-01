Regensburg kassiert Heimniederlage: 0:2 gegen VfL Bochum

Der SSV Jahn Regensburg hat durch eine kurze Unaufmerksamkeit eine bittere Heimniederlage kassiert. Die Oberpfälzer verloren am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum mit 0:2 (0:0). Während der VfL auf Rang zwei vorrückte, stecken die Regensburg auf Rang 14 in der unteren Tabellenhälfte fest.

10. Januar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Gerrit Holtmann von Bochum und Scott Kennedy von Regensburg (l-r.) bemühen sich um den Ball. © Armin Weigel/dpa