Regensburg kann Heimspiel gegen St. Pauli "kaum erwarten"

Mit den Fans im Rücken will der SSV Jahn Regensburg im Kracher der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli wieder "Spaß haben und Begeisterung" im Stadion entfachen. Nach sieben Niederlagen in den vergangenen neun Partien möchten die Oberpfälzer ihrem Trainer Mersad Selimbegovic zufolge am Samstag (20.30 Uhr) schnellstmöglich "Frustration in Faszination und Motivation" umwandeln. Seine Spieler könnten die Partie vor höchstens 7605 zugelassenen Fans "kaum erwarten", berichtete der Coach der Regensburger am Donnerstag weiter.

10. Februar 2022 - 12:20 Uhr | dpa

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild