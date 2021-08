Regensburg im Pokal souverän weiter: 3:0-Sieg bei Koblenz

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat einen perfekten Start in die neue Spielzeit hingelegt und im DFB-Pokal die zweite Runde erreicht. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic gewann am Sonntag mit 3:0 (2:0) bei Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz und hat damit seine ersten drei Pflichtspiele in dieser Saison für sich entschieden. Jan-Niklas Beste (27. Minute), Andreas Albers (31.) und Max Besuschkow (68.) erzielten die Tore der Oberpfälzer, die ihre Auftakthürde anders als viele andere Zweitligisten souverän meisterten.

08. August 2021 - 17:41 Uhr | dpa

Regensburgs Max Besuschkow (l) und der Koblenzer Henry Jon Crosthwaite kämpfen um den Ball. © Thomas Frey/dpa