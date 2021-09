Regensburg empfängt Nürnberg zum Zweitliga-Duell

In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag (13.30 Uhr) zu einem äußerst reizvollen bayerischen Duell. Tabellenführer Jahn Regensburg empfängt nach der Länderspielpause den in dieser Saison noch ungeschlagenen Verfolger 1. FC Nürnberg.

12. September 2021 - 01:50 Uhr | dpa

Robert Klauß gestikuliert am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild