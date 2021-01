Regensburg auf Darmstadt konzentriert

Der SSV Jahn Regensburg will sich in der Vorbereitung auf das nächste Zweitligaspiel nicht vom DFB-Pokal-Highlight gegen den 1. FC Köln ablenken lassen. "Das ist ein ganz ganz wichtiges Spiel für mich", sagte Trainer Mersad Selimbegovic über das Heimspiel gegen den SV Darmstadt am Samstag (13.00 Uhr). "Dieses Spiel ist viel wichtiger als das am Mittwochabend." Es "wäre fatal" zu weit in die Zukunft zu schauen. Erstligist Köln gastiert am Mittwoch (20.45 Uhr) im Achtelfinale.

29. Januar 2021 - 15:10 Uhr | dpa

Trainer Mersad Selimbegovic. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild