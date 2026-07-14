Der DFB verhandelt in München mit Red Bull über eine Freigabe von Jürgen Klopp aus seinem Vertrag bis 2029. Präsident Bernd Neuendorf will klären, ob Klopp alternativ als Berater bleiben kann.

Das Werben um Jürgen Klopp geht in die entscheidende Phase. Nach der "Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages" mit dem Wunsch-Bundestrainer ringt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) aktuell mit Red Bull um eine Lösung.

Neuendorf soll sich mit Red Bull treffen

Nach SID-Informationen findet ein entsprechendes Treffen der DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf mit Verantwortlichen des Noch-Arbeitgebers von Klopp am Dienstag statt, laut Sportschau in München. Ob sich die Beteiligten danach zu möglichen Ergebnissen äußern werden, ist offen.

Bei dem Treffen geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen Klopp aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag als "Head of Global Soccer" bei Red Bull aussteigen könnte. Zuletzt hieß es, der 59-Jährige könne dem Brause-Giganten möglicherweise als Berater erhalten bleiben.

Präsident des DFB: Bernd Neuendorf. © IMAGO

DFB ist beim Thema Klopp zuversichtlich

Der DFB mit den Verhandlungsführern Neuendorf und Hans-Joachim Watzke hat sich mit Klopp bereits in der vergangenen Woche in New York auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Der Verband äußerte sich anschließend "zuversichtlich, dass die Verhandlungen letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können" - allerdings "vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull".

Diese soll spätestens bei abschließenden Gesprächen zwischen Klopp und dessen Boss Oliver Mintzlaff erneut in den USA noch in dieser Woche erfolgen. Dann wäre Klopp frei für die Nachfolge von Julian Nagelsmann, der nach dem abermaligen WM-Desaster zurückgetreten war.

Klopp-Premiere wäre in Amsterdam

Das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer steht am 24. September in Amsterdam im Rahmen der Nations League gegen die Niederlande an.