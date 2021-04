Real Madrid gewinnt Viertelfinal-Hinspiel gegen Liverpool

Real Madrid hat sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinals in der Fußball-Champions-League verschafft.

In der Neuauflage des Endspiels von 2018 gewann der Tabellendritte der spanischen Fußball-Liga das Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool mit 3:1 (2:0). Vinicius Junior (27./65.) mit einem Doppelpack und Marco Asensio (36.) schossen die Tore für das Team um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos, der mit starken Pässen überzeugte. Für Liverpool traf nur Mohamed Salah (51.). Im Rückspiel am 14. April in Anfield muss das Team von Trainer Jürgen Klopp einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachen.

© dpa-infocom, dpa:210406-99-107110/2