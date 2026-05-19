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RB Leipzig verlängert mit Torhüter Schlieck

RB Leipzig bindet Torhüter Schlieck langfristig. Aktuell kämpft der 20-Jährige um den Klassenerhalt in der Zweiten Liga.
dpa |
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Der von RB Leipzig ausgeliehene Torhüter Timo Schlieck kämpft derzeit mit Fürth noch um den Klassenerhalt. (Archivbild)
Der von RB Leipzig ausgeliehene Torhüter Timo Schlieck kämpft derzeit mit Fürth noch um den Klassenerhalt. (Archivbild) © Anke Waelischmiller/dpa
Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Nachwuchstorhüter Timo Schlieck vorzeitig verlängert. Der 20-Jährige erhält ein Arbeitspapier bis 2029, wie der Verein mitteilte. Derzeit kämpft der zur SpVgg Greuther Fürth ausgeliehene Schlussmann in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen um den Klassenerhalt in der Zweiten Liga.

Schlieck war 2021 vom Nachwuchs von Borussia Dortmund in die Leipziger Akademie gewechselt. 2024 erhielt der Torhüter seinen ersten Profivertrag und wurde in der Saison 2024/2025 an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Beim belgischen Traditionsverein absolvierte Schlieck 21 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft in der Challenger Pro League. In Fürth kam Schlieck in dieser Spielzeit auf neun Einsätze.

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