RB Leipzig: Noch keine Lösung für Liverpool-Spiel

Das Champions League-Spiel zwischen Leipzig und Liverpool am 16. Februar kann nicht in Deutschland stattfinden. In Leipzig arbeitet man fieberhaft an einer akzeptablen Lösung. Bis Montag muss diese gefunden sein

05. Februar 2021 - 13:00 Uhr | dpa

Noch ist unklar, wann RB-Coach Julian Nagelsmann (r) den FC Liverpool mit Jürgen Klopp in Leipzig empfangen kann. © Dave Thompson/AP/dpa