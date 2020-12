RB Leipzig mit zwei Neuen: Herrlich wechselt fünfmal

Der Leipziger Trainer Julian Nagelsmann nimmt in seiner Startelf für das DFB-Pokal-Spiel am heutigen Dienstagabend (18.30 Uhr) gegen den FC Augsburg zwei Änderungen vor. Im Gegensatz zum torlosen Remis in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln laufen Dani Olmo und Emil Forsberg von Beginn an auf. Sie ersetzen Tyler Adams und Yussuf Poulsen, die beide bei RB Leipzig zunächst auf der Bank sitzen.

22. Dezember 2020 - 18:19 Uhr | dpa

Julian Nagelsmann kommt vor einem Spiel ins Stadion. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild