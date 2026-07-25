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RB Leipzig mit Mühe zum Sieg gegen Ingolstadt

Aus dem vollen Training heraus hat RB Leipzig enorme Schwierigkeiten gegen Drittligist FC Ingolstadt. Zudem fällt ein Neuzugang vorerst aus.
dpa |
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Martín Demichelis, neuer Trainer von RB Leipzig, sah beim zweiten Testspiel gegen Ingolstadt keinen überzeugenden Auftritt. (Archivbild)
Martín Demichelis, neuer Trainer von RB Leipzig, sah beim zweiten Testspiel gegen Ingolstadt keinen überzeugenden Auftritt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

RB Leipzig hat das zweite Testspiel in der Vorbereitung nur mit viel Mühe und Glück gewonnen. Das Team des neuen Trainers Martin Demichelis gewann nur dank eines Eigentores gegen den Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt mit 1:0 (1:0), nachdem es im ersten Test ein 2:1 gegen den Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke gegeben hatte. Nach vier Minuten bugsierte Simon Lorenz den Ball nach einer scharfen Hereingabe von links von Brajan Gruda ins eigene Tor. Danach hatte RB nur zwei bis drei hochkarätige Chancen, obwohl die Spielzeit 2x60 Minuten betrug. 

Neuzugang Koné fällt mit Schulterverletzung aus 

"Es war ein klassisches Testspiel. Wir haben diese Woche zweimal doppelt trainiert, dazu Krafttraining. Ich merkte sofort, dass die Spieler nicht sehr frisch sind", sagte Demichelis, der zumindest von WM-Rückkehrer Assan Ouédraogo, Leih-Rückkehrer Arthur Vermeeren und auch Neuzugang Maxime Esteve, der sein Debüt im RB-Trikot gab, ordentliche Momente sah. Fehlen wird in den nächsten Wochen Abdoul Koné, der sich im Training zuletzt eine Kapselverletzung an der Schulter zugezogen hatte.

Besser machte es das Drittliga-Team von Trainerin Sabrina Wittmann, die in der Schlussphase zu einer Reihe guter Chancen gegen den Champions-League-Starter kam. Für die Schanzer, die bislang alle Vorbereitungsspiele gewonnen hatten, war es der vorletzte Test vor dem Ligastart am 8. August.

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