RB-Cheftrainer Nagelsmann erwartet Christopher Nkunku zurück

München

RB Leipzigs Cheftrainer Julian Nagelsmann erwartet den Franzosen Christopher Nkunku pünktlich zum Spitzenspiel beim FC Bayern München zurück. "Christoph wird heute gegen Mittag zum Team stoßen und morgen spielen können", sagte Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz in München. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hatte zuletzt bei der Champions-League-Partie von RB in Istanbul gegen Basaksehir (4:3-Sieg) aus "privaten Gründen" gefehlt. Die Leipziger waren dann ohne Rückkehr nach Leipzig direkt von Istanbul nach München gereist, wo an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) das Spitzenspiel gegen den deutschen Rekordmeister ansteht.