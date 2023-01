Pyrotechnik: 73 .000 Euro Strafe für FC Augsburg

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den FC Augsburg mit einer Geldstrafe von insgesamt 73.000 Euro belegt. Damit reagierte der DFB auf Vorkommnisse bei den Augsburger Bundesliga-Spielen gegen den FC Bayern München am 19. Oktober sowie gegen den VfB Stuttgart am 29. Oktober. Damals hatten FCA-Fans unter anderem Raketen in die Luft geschossen und Bengalische Feuer gezündet, wie der DFB mitteilte. Die Fuggerstädter können bis zu 24.300 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

16. Januar 2023 - 14:16 Uhr | dpa

Die Augsburger Fans zünden Bangalische Feuer im Block. © Hasan Bratic/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild