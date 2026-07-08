Proost soll Bayern-Offensive neuen Schwung verleihen

Der FC Bayern wird in den Niederlanden fündig. Die niederländische U-19 Nationalspielerin soll auf den Flügeln für mehr Torgefahr sorgen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben die niederländische U19-Nationalspielerin Sophie Proost verpflichtet. Wie der Bundesligist mitteilte, wechselt die Offensivspielerin vom FC Twente Enschede nach München und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Proost, die sowohl im Mittelfeld als auch auf dem Flügel flexibel einsetzbar ist, wird im Trikot mit der Rückennummer 23 auflaufen.

Bayern setzt auf Proosts Offensivqualitäten

"Sie ist eine sehr interessante, junge Spielerin, die auf den Flügeln enorme Torgefahr ausstrahlt. Wir sind von ihrem Potenzial absolut überzeugt und uns sicher, dass sie bei uns in den kommenden Jahren den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen wird", sagte die Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, Bianca Rech.

Proost freut sich auf den nächsten Entwicklungsschritt

Proost meinte: "Als Spielerin sehe ich mich als sehr technisch, explosiv und schnell: Ich möchte immer nach vorne spielen, Tore erzielen und gleichzeitig hart für die Mannschaft arbeiten, meine Mitspielerinnen unterstützen und mich jeden Tag weiterentwickeln. Hier treffe ich auf internationale Top-Spielerinnen, von denen ich unglaublich viel lernen kann."