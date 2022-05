Pro und Kontra zum ZDF-Ausraster von Kroos

War Toni Kroos’ Interview-Ausraster berechtigt? Ein Pro und Kontra.

Nach dem gewonnenen Champions League Finale war Toni Kroos auf die Fragen eines Reporters nicht gut zu sprechen. Wütend brach er das Interview mit dem ZDF ab.

War seine Reaktion in Ordnung? Ein Pro und Kontra aus der AZ-Sportredaktion.

Pro Kroos (AZ-Redakteur Maximilian Koch)

Paris Saint-Germain, FC Chelsea, Manchester City, FC Liverpool: Der Weg zum Titel war für Real Madrid und Toni Kroos gegen vier Top-Gegner extrem beschwerlich, mehrmals zeigten die Königlichen Comeback-Qualitäten, kämpften gegen Widerstände an. Dass Real dabei bisweilen defensiv spielte und auf Konter lauerte, war Teil des Plans von Carlo Ancelotti. Und den muss ein Team erstmal so perfekt umsetzen wie Real in dieser Saison.

Es war daher verständlich, dass Kroos die Fragen zur vermeintlichen Überlegenheit Liverpools nervten. Er wusste ja: Real wollte genau so spielen. Kroos hätte sich für die Erfolgstaktik mehr Anerkennung gewünscht – und das zu Recht.

Kontra Kroos (AZ-Redakteur Krischan Kaufmann)

Das wird Toni Kroos nicht gefallen. Die französische Sportzeitung „L’Équipe“ hat nach dem Finale Reals Nummer acht als schlechtesten Spieler der Madrilenen ausgemacht. Ob diese Bewertung stimmt, darüber lässt sich streiten. Zumindest aber widerlegt es Kroos’ These, dass Kritik an ihm ausschließlich aus seinem Heimatland kommt.

Vielmehr gehört es zum sportjournalistischen Handwerk, nach den gebotenen Glückwünschen auch (vermeintlich) unbequeme Fragen zu stellen. Das ist selbst bei einem Königlichen keine Majestätsbeleidigung! ZDF-Reporter Nils Kaben hat in diesem Moment nur seinen Job gemacht – und Toni Kroos darauf unprofessionell reagiert...