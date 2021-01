Premierentor für Jahn: Caliskaner jubelt vor Pokalduell

Kaan Caliskaner muss lange auf sein erstes Zweitligator warten. Beim Joker platzt der Knoten gegen Darmstadt in einem besonders günstigen Moment. Fürs nächste Jahn-Spiel hat er einen Wunsch.

Regensburg

Für sein Premierentor im Trikot des SSV Jahn Regensburg hätte sich Kaan Caliskaner kaum einen besseren Zeitpunkt auswählen können - und das im doppelten Sinne. Beim 1:1 (0:1) gegen den SV Darmstadt rettete der Angreifer seiner Mannschaft am Samstag in der siebten Minute der Nachspielzeit nicht nur einen wertvollen Punkt in der 2. Fußball-Bundesliga. Nein, der Joker sorgte auch dafür, dass die Oberpfälzer doch noch mit Rückenwind in das DFB-Pokalspiel gegen den Erstligisten 1. FC Köln gehen können.

Caliskaner verriet seinen Wunsch für das besondere Heimspiel am Mittwoch. "Ich würde gerne eine Runde weiterkommen", sagte der 21-Jährige, für den das Achtelfinale speziell ist. Vor seinem Wechsel zum Jahn im vergangenen Sommer trug er schließlich das Kölner Trikot. Er ging damals für die U23 des Bundesligisten in der Regionalliga West auf Torejagd. Beim Jahn musste er bis zum Wiedersehen auf seinen ersten Treffer warten. Im 19. Zweitligaspiel platzte der Knoten.

"Ich freue mich einfach, mein erstes Saisontor gemacht zu haben", sagte Caliskaner. Bis zur letzten Sekunde waren die Regensburger auf dem holprigen Platz angerannt, um das Darmstädter 0:1 von Tim Skarke aus der 30. Minute auszugleichen. "Mich freut es einfach für die Mannschaft, dass wir diesen Punkt hier wenigstens holen konnten. Es war eine sehr umkämpfte Partie", sagte Caliskaner. Er stach als Joker im dritten Versuch - nach einer zuvor vergebenen Kopfballchance (75.) und einem aus aussichtsreicher Position verzogenen Schuss (86.).

Eine Flanke von Erik Wekesser spitzelte Caliskaner über die Linie. "Man sagt ja immer, ein Stürmer muss da stehen, wo der Ball hinfällt. Diesmal hatte ich das Glück. Ich hatte spekuliert am zweiten Pfosten, dass der Ball durchrutschen kann. In dem Fall war das so", schilderte er: "Dann ist es meine Aufgabe, endlich mal mein Tor zu machen."

Es löste eine Eruption der Gefühle bei den Gastgebern aus. "Schade, dass das Stadion leer war. Ich kann mir schon vorstellen, was hier passiert wäre", sagte Mersad Selimbegovic über fehlende Fans. Der Jahn-Coach freute sich sehr für Caliskaner: "Er hat unglaublich viel gearbeitet. Er hat sich jetzt belohnt. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist und er sieht, dass er das Toreschießen kann."

In der Tabelle blieben die Regensburger (24 Punkte) vor Darmstadt (22). Aber der Blick richtet sich nun erstmal von der Liga auf den Pokal. Und der Ex-Kölner Caliskaner weiß auch, wie es mit einem Überraschungs-Coup klappen könnte: "Wir sollten in das Spiel gehen, als hätten wir nichts zu verlieren." Aber umso mehr zu gewinnen.

