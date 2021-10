Premiere auf Schalke: Schubert fordert Hingabe

Trainer André Schubert hat für sein Debüt mit dem abgeschlagenen FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga einen Einsatz von Kapitän Stefan Kutschke noch nicht ganz ausgeschlossen. Es gebe da "noch Hoffnung", meinte der Nachfolger von Roberto Pätzold vor seiner Premiere mit den Schanzern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Absteiger Schalke 04. Kutschke war wegen einer Kapselverletzung im Knie wochenlang ausgefallen, am Donnerstag nahm der Stürmer erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

01. Oktober 2021 - 14:59 Uhr | dpa

Trainer André Schubert gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild