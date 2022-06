Prämie für Männer und Frauen bleibt beim DFB unterschiedlich

Eine Angleichung der Turnierprämie für die Frauen-Nationalmannschaft an die der Männer-Auswahl ist beim Deutschen Fußball-Bund aktuell nicht geplant. "Wir freuen uns auf die Frauen-EM und haben auch dort Großes vor", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Donnerstag in Herzogenaurach. "Wir haben auch da eine Prämie verhandelt, die ein Rekord ist, aber nicht an das heranreicht, was die Männer bekommen." Als Grund führte der DFB-Direktor die unterschiedlichen Einnahmen und Umsätze bei Frauen- und Männer-Turnieren an.

09. Juni 2022 - 13:29 Uhr | dpa

Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften des DFB, bei der Pressekonferenz in Herzogenaurach. © Daniel Löb/dpa