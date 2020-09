Pokalspiel von Kaiserslautern gegen Regensburg ohne Fans

Im Gegensatz zu manchen anderen Clubs darf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern in der ersten Runde des DFB-Pokals keine Fans ins Stadion lassen. Die Partie am 13. September gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg müsse aufgrund einer Entscheidung der Ordnungsbehörde ohne Zuschauer stattfinden, teilte der Club am Donnerstag mit.

03. September 2020 - 19:21 Uhr | dpa

Ein Ball geht ins Netz. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild