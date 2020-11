Personalprobleme bei Jahn Regensburg vor Fürth-Spiel

Der SSV Jahn Regensburg hat vor dem Zweitligaspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Personalsorgen. Die Einsätze von Alexander Meyer (Rückenprobleme), Benedikt Gimber (Bluterguss in der Wade) und Oliver Hein (Rückenprobleme) sind weiter fraglich. "Es wird bei allen, die angeschlagen sind, sehr eng", befand Trainer Mersad Selimbegovic am Freitag. Im Fall eines erneuten Ausfalls von Torwart Meyer sei noch keine Entscheidung über seinen Ersatzmann gefallen. Zuletzt hat ihn Kevin Kunz zweimal ersetzt, dritter Torwart ist Alexander Weidinger.

20. November 2020 - 15:31 Uhr | dpa

Regenburgs Trainer Mersad Selimbegovic steht vor dem Spiel im Stadion. © Armin Weigel/dpa/Archivbild