Pauli-Trainer Schultz traut Gegner Fürth den Aufstieg zu

Der FC St. Pauli hat zum neuen Jahr nach der mageren Ausbeute von nur einem Sieg in zwölf Saisonspielen einen Neustart ausgerufen. "Es war nicht alles schlecht, was wir gemacht haben. Uns haben aber die Ergebnisse gefehlt", sagte Trainer Timo Schultz vor dem Auswärtsspiel des Tabellenvorletzten in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth.

01. Januar 2021 - 14:31 Uhr | dpa

St. Paulis Trainer Timo Schultz. © Christian Charisius/dpa/Archivbild