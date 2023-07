Oostendorp als neuer Trainer für Nürnbergs Fußballerinnen

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben einen neuen Trainer. Wie der fränkische Bundesliga-Aufsteiger am Sonntag mitteilte, folgt der Niederländer Thomas Oostendorp auf Osman Cankaya. Cankaya, der die "Club"-Frauen über mehrere Jahre führte, trat in diesem Sommer vom Trainer-Posten zurück, um sich bestmöglich auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter zu konzentrieren. "Mit Thomas bekommen wir unsere absolute Wunschlösung. Wir beobachten seinen Werdegang schon eine ganze Zeit und waren sehr beeindruckt von seiner Herangehensweise", äußerte Cankaya in einer Vereinsmitteilung.

02. Juli 2023 - 12:56 Uhr | dpa

Nürnberg Die Nürnbergerinnen hatten Ende Mai den zweiten Bundesliga-Aufstieg ihrer Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Oostendorp soll nun das kleine Fußball-Wunder schaffen und die Fränkinnen in der Liga halten. "Ich bin jetzt seit mehr als 15 Jahren als Trainer tätig und habe bei verschiedenen Vereinen in den Niederlanden gearbeitet. Ich glaube schon, dass ich bereits eine Menge Fachwissen, Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt habe, auf die ich zurückgreifen kann", sagte der 30-Jährige. Oostendorp sammelte seine ersten Trainererfahrungen in den Jugendabteilungen von Excelsior Rotterdam, bevor er 2020 zum niederländischen Verband KNVB wechselte. Dort durchlief er als Trainer die verschiedenen Altersklassen und trainierte zuletzt die U17 als Chef- und die U23- als Co-Trainer.