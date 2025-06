Offensivspieler Cardona verlässt FC Augsburg endgültig

Irvin Cardona kehrt nach seiner Ausleihe nicht mehr als Fußball-Profi zum FC Augsburg zurück. Seine sportliche Zukunft liegt in Frankreich.

Augsburg

Der FC Augsburg und Offensivspieler Irvin Cardona gehen endgültig getrennte Wege. Der 27-Jährige, der seit der Winterpause an den französischen Club AS Saint-Étienne ausgeliehen war, schließt sich dem Club nun dauerhaft an. Saint-Étienne hat die Kaufoption gezogen und den Offensivspieler fest verpflichtet.

"Der feste Wechsel ist für alle Beteiligten eine gute Lösung. Irvin bekommt die Chance, bei seinem neuen Club eine wichtige Rolle zu übernehmen. Wir danken ihm für sein Engagement beim FCA und wünschen ihm sportlich wie persönlich alles Gute für die Zukunft", sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll laut Mitteilung.

13 Pflichtspiele für Augsburg

Cardona war im Januar 2023 von Stade Brest zum schwäbischen Fußball-Bundesligisten gewechselt. In der Rückrunde der Saison 2023/24 wurde der Franzose erstmals an Saint-Étienne verliehen und trug mit starken Leistungen maßgeblich zum Aufstieg in die Ligue 1 bei. Es folgte eine halbjährige Leihe zu Espanyol Barcelona, die aber vorzeitig beendet wurde.

Zur Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit kehrte Cardona erneut nach Saint-Étienne zurück – trotz fünf Toren und drei Vorlagen in 15 Einsätzen konnte er den direkten Wiederabstieg jedoch nicht verhindern.

"Ich bedanke mich für die Zeit beim FCA – bei den Fans, bei den Mitspielern und bei den Verantwortlichen. Ich wünsche dem Club für die Zukunft nur das Beste", sagt Cardona, der für die Augsburger insgesamt 13 Pflichtspiele absolvierte. Dabei glückten ihm ein Tor und eine Vorlage.

Trainingsauftakt Anfang Juli

Die Augsburger starten in der ersten Juli-Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison. Der neue Trainer Sandro Wagner soll dem FCA mehr Strahlkraft verleihen. Die Schwaben hatten sich nach der Saison von Jess Thorup getrennt. Die Augsburger hatten die Saison auf Rang zwölf beendet und im Saison-Endspurt durch eine Niederlagenserie ihre Chancen auf einen Startplatz im Europapokal verspielt.