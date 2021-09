Özil startet für Fenerbahce - Kostic bei Frankfurt

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mesut Özil spielt bei seiner Pflichtspielrückkehr in Deutschland von Anfang an. Der 32 Jahre alte Spielmacher steht für Fenerbahce Istanbul heute beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt in der ersten Elf.

16. September 2021 - 20:20 Uhr | dpa

Gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf von Fenerbahce Istanbul: Mesut Özil. © Arne Dedert/dpa