Nur Remis: Bremen und HSV patzen im Aufstiegskampf

Werder Bremen und der Hamburger SV können ihre Siegesserien am 23. Zweitliga-Spieltag nicht ausbauen. Zwar führen die Nordrivalen die Tabelle vorerst an, doch Verfolger können am Sonntag vorbeiziehen.

19. Februar 2022 - 16:04 Uhr | dpa

Hamburgs Sonny Kittel nimmt den Ball mit dem Außenrist des rechten Fußes an. © Uwe Anspach/dpa